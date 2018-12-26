Израиль атаковал Сирию в момент посадки пассажирских лайнеров

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Армия Израиля нанесла ракетный удар по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана 25 декабря. Тогда в Бейруте и Дамаске садились гражданские лайнеры, пассажиры которых в результате атаки оказались под угрозой. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, накануне вечером шесть израильских истребителей F-16 нанесли авиаудар по территории САР, чем "создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам". "Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)", – цитирует Конашенкова ТАСС.

Генерал-майор пояснил, что трагедии удалось избежать благодаря ограничениям на применение ПВО и РЭБ сирийскими правительственными войсками. Это позволило авиадиспетчерам в Дамаске перенаправить пассажирский самолет из опасного района на запасной аэродром Хмеймим, добавил представитель Минобороны.

Ранее в Сети появилось видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки Израиля на сирийскими военные объекты. Отмечалось, что ПВО удалось сбить большинство ракет, однако в результате израильской атаки пострадали несколько сирийских военных и был уничтожен склад боеприпасов.