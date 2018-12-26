Опубликовано видео отражения сирийскими ПВО ракетной атаки Израиля

В интернете появились видеозаписи атаки израильских ВВС на сирийские военные объекты и действия ПРО Сирии по отражению обстрела.

Израильские самолеты атаковали военные объекты под Дамаском в ночь на 26 декабря, причем сделали это с территории Ливана. Сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет, но не все. В результате израильской атаки пострадали несколько сирийских военных, был уничтожен склад боеприпасов.

В конце сентября Минобороны РФ отправило в Сирию средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые атакуют территорию Сирии.