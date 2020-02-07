Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

07:38

Пассажирский самолет едва не был сбит во время удара Израиля по Сирии

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на российской авиабазе "Хмеймим" приземлился пассажирский лайнер Airbus 320, передает ТАСС.

По его словам, это произошло из-за удара истребителей Израиля по пригородам Дамаска. Конашенков добавил, что самолет мог попасть под огонь систем ПВО Сирии. На борту судна было 172 пассажира. В момент атаки он заходил на посадку в районе аэропорта Дамаска.

Представитель Минобороны указал, что самолет "удалось увести" из зоны поражения ПВО "благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением".

В сентябре 2018 года российский самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая в тот момент отражала атаку истребителей ВВС Израиля. В результате погибли 15 военнослужащих.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика