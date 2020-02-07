Пассажирский самолет едва не был сбит во время удара Израиля по Сирии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на российской авиабазе "Хмеймим" приземлился пассажирский лайнер Airbus 320, передает ТАСС.

По его словам, это произошло из-за удара истребителей Израиля по пригородам Дамаска. Конашенков добавил, что самолет мог попасть под огонь систем ПВО Сирии. На борту судна было 172 пассажира. В момент атаки он заходил на посадку в районе аэропорта Дамаска.

Представитель Минобороны указал, что самолет "удалось увести" из зоны поражения ПВО "благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением".

В сентябре 2018 года российский самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая в тот момент отражала атаку истребителей ВВС Израиля. В результате погибли 15 военнослужащих.