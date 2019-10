Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Пилоты пассажирского самолета Airbus мексиканской авиакомпании засняли на видео полет баллистической ракеты, выпущенной США. Кадры опубликовал портал The Drive.

Инцидент произошел в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

На кадрах видно, что полет проходит в сумерках после захода солнца. В какой-то момент к самолету приближается белая ракета и затем уходит в сторону.

