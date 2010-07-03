Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Фото: www.thedrive.com

Пилоты пассажирского самолета Airbus мексиканской авиакомпании засняли на видео полет баллистической ракеты, выпущенной США. Кадры опубликовал портал The Drive.

Инцидент произошел в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

На кадрах видно, что полет проходит в сумерках после захода солнца. В какой-то момент к самолету приближается белая ракета и затем уходит в сторону.

Amazing cockpit video of unusual Trident ballistic missile test may point to new warhead: https://t.co/mDF5v08SUY — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 6 октября 2019 г.



Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил ИА "НСН", что за опасное приближение ракеты к лайнеру диспетчерская служба, вероятно, понесет наказание.

"Регламентируются полеты и ракетных систем, и полеты воздушных судов по трассам, линиям и маршрутам. Где-то было упущение", – считает летчик.

Trident II – трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Имеет максимальную дальность 11,3 километра.

В 2018 году армия Израиля нанесла ракетный удар по окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана, когда в Бейруте и Дамаске садились гражданские лайнеры.