Эксперт Борисов назвал риски оформления семейной ипотеки до рождения ребенка

Разрешить оформлять семейную ипотеку с 12-й недели беременности предложили в Госдуме. Какие риски несет в себе реализация инициативы, разбиралась Москва 24.

Ипотека с трех месяцев

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили министру финансов Антону Силуанову инициативу, разрешающую оформление льготной семейной ипотеки еще до рождения ребенка – начиная с 12-й недели беременности.

Как следует из письма, действующее правило, по которому право на программу возникает только после рождения, вынуждает семьи брать менее выгодные кредиты или откладывать решение жилищного вопроса. Авторы инициативы считают, что основание на льготную ипотеку должно возникать на основании справки из женской консультации.





из текста письма В случае прерывания беременности по медицинским показаниям, выкидыша или иных несчастных случаев предоставленное право на льготную ипотеку должно прекращаться с возможным перерасчетом условий кредита.

По мнению депутатов, реализация этой меры позволит семьям заблаговременно и безопасно решать жилищные вопросы, обеспечив равный и справедливый доступ к господдержке.

Инициативы по изменениям семейной ипотеки звучат не впервые. Ранее в России предложили дифференцировать ее условия в зависимости от количества детей в семье. Идея предполагает прогрессивную шкалу льгот: для семей с одним ребенком ставка составит 10%, с двумя – 6%, а с тремя и более – 4%.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нововведение призвано поддержать семейный бюджет и создать стимул для роста рождаемости, сделав программу максимально выгодной для многодетных родителей.

Однако эксперт по девелопменту Иван Богатов ранее заявил, что масштабное строительство жилья для социального найма может способствовать росту рождаемости в России. По его мнению, для этого необходимо направить больше ресурсов на прямое строительство, а не на субсидирование ипотеки.

Критические последствия?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Данная мера поддержки будет доступна исключительно обеспеченным семьям, поэтому существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Несмотря на льготные ставки, какие бы подходы ни использовались, квартира в ипотеку все менее доступна для большинства российских семей, особенно в крупных городах, так как она для них слишком дорогая", – рассказала она.

По мнению депутата, ключевая проблема жилищной политики в текущей ситуации – ее чрезмерная завязка на ипотечный кредит как единственный основной механизм.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Это дорого для бюджета, не всегда эффективно для реального улучшения положения семей и создает значительные долговые нагрузки. Пора диверсифицировать подходы и активно развивать альтернативы.

Она уточнила, что наиболее логичным направлением для развития должно стать расширение сегмента доступного наемного жилья, особенно для семей с низкими доходами.

"Необходимо создавать программы прямой жилищной поддержки, которые позволят существенно снизить расходы на аренду. Это можно реализовать как через строительство специализированного социального жилья, так и через механизмы стимулирования и регулирования частного сектора", – пояснила Разворотнева.

Такой подход даст немедленный результат в виде снижения финансовой нагрузки на семьи и будет иметь более широкий социальный эффект, чем дальнейшие вариации на тему ипотеки, доступной не всем, резюмировала депутат.

При этом, по мнению юриста и эксперта по недвижимости Германа Борисова, инициатива хоть и является благим жестом поддержки семьи, однако создает значительные финансовые риски и может привести к тяжелым последствиям для заемщиков в случае неблагоприятного развития событий.

"Ключевая проблема заключается в колоссальной разнице между ставкой по семейной ипотеке (около 6%) и коммерческой (от 18% и выше). При переводе на обычные условия ежемесячный платеж для семьи может увеличиться в три раза", – пояснил эксперт Москве 24.

Для тех семей, которые изначально брали кредит на пределе своих возможностей, такой скачок будет неподъемным, уточнил Борисов.





Герман Борисов юрист и эксперт по недвижимости Банк не одобрит им коммерческую ипотеку на ту же сумму, а самостоятельно платить втрое больше они не смогут. Это ставит их в катастрофическую ситуацию: семья не сможет обслуживать долг, но при этом лишится возможности просто "отказаться" от квартиры и вернуть первоначальный взнос. Придется продавать залоговое жилье, что является крайне сложной процедурой.

Эксперт пояснил, что банки крайне неохотно кредитуют покупку квартир, уже находящихся в залоге у другого банка. Часто требуется сначала полностью погасить существующий долг, чтобы снять обременение, а для этого у продавца должны быть собственные значительные средства.

"У семьи, оказавшейся в кризисе, обычно их нет. В результате можно оказаться в долговой ловушке, рискуя потерять и жилье, и финансовую стабильность, что грозит серьезным социальным стрессом", – добавил он.

Таким образом, потенциальный риск от инициативы может многократно перевесить пользу, отметил эксперт.

"Более разумным и безопасным путем поддержки беременных и молодых семей было бы не усложнение ипотечных механизмов, а прямое увеличение существующих пособий по беременности и родам или введение новых целевых ежемесячных субсидий", – уточнил Борисов.

Это дало бы семье реальные деньги здесь и сейчас, не создавая непосильных долгосрочных обязательств и не подвергая ее рискам потери жилья, резюмировал Борисов.

