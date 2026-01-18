Депутат Останина поддержала введение жилья по соцнайму для молодых семей в РФ

В России предложили возобновить практику выдачи жилья по социальному найму, как в СССР. Такая мера позволит молодым людям чувствовать безопасность в завтрашнем дне, что благотворно отразится на создании семей, уверены эксперты. Насколько реализуема такая инициатива, разбиралась Москва 24.

Фундамент для семьи

Строительство и передача жилья по социальному найму поможет поддержать рождаемость в России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на владельца и генерального директора девелоперской компании, эксперта по развитию территорий и девелопменту Ивана Богатова.

По его словам, инициативу можно реализовать, если направлять больше ресурсов на прямое строительство жилья, чем на субсидирование ипотечных ставок. Такая мера сформирует у общества уверенность в завтрашнем дне благодаря комфортным условиям, в том числе для появления детей.

Похожая модель была характерна для СССР, когда семьи получали квартиры. Кроме того, можно увидеть, как аналогичные механизмы применяются в Белоруссии: там жилье предоставляется работникам предприятий, отметил спикер.





Иван Богатов эксперт по развитию территорий и девелопменту Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит. При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой.

По мнению Богатова, даже льготные ипотечные программы не решают проблему кардинально, поскольку высокие цены на недвижимость превращают покупку в долгосрочное финансовое бремя. Выплата такого кредита зачастую требует от обоих супругов работы на пределе возможностей, что препятствует спокойной семейной жизни.

Эксперт добавил, что текущая рыночная модель плохо обеспечивает жильем молодежь. Многие вынуждены жить с родителями или арендовать недвижимость, что создает атмосферу нестабильности. Эта неопределенность является одним из главных факторов, заставляющих откладывать решение о детях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о необходимости развития в России системы арендного жилья и жилищных субсидий для съема. При этом решением может стать европейский вариант, доступный гражданам со средним и низким уровнем дохода. Инициатива уже закреплена в стратегии ЖКХ до 2030 года.

Простое решение?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ответ на инициативу Ивана Богатова глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что социальное жилье в России действительно необходимо.

"Сегодня существует программа "Молодая семья", которая является частью федеральной программы "Жилище", но на нее выделяется всего 4 миллиарда рублей на всю страну. При этом в очереди стоит 131 тысяча семей, ежегодно жилье получают только 13 тысяч. А чтобы обеспечить всех, потребуется 35 лет, поэтому программа не выполняет поставленных задач", – объяснила парламентарий.

По ее словам, если в бюджете страны находятся деньги на льготную ипотеку, то в таком случае лучше убрать посредников в лице банков и просто строить квартиры для тех, кому это необходимо.



Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Пусть государственная строительная компания возводит это жилье и предоставляет на условиях социального найма, но без права приватизации и продажи. Само понятие социального жилья подразумевает, что семья находится в нем столько, сколько нуждается: могут жить и дети, и внуки, но без права перехода в собственность.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов подчеркнул, что сначала нужно выяснить, что такое "молодая семья".

"Каждая семья в России когда-то была молодой, и всем давать квартиры не хватит никакого бюджета ни в одной стране", – отметил депутат в беседе с Москвой 24.

При этом он напомнил, что сегодня в качестве программы поддержки обсуждают дифференцированную шкалу ипотеки в зависимости от количества детей.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но в основном среди определенных категорий населения.

"Первая и основная – граждане, которых переселяют из ветхого и аварийного жилья. Также право на это имеют граждане, относящиеся к соответствующим ведомствам, например военнослужащие и работники силовых органов. Для работников исполнительных органов власти предусмотрены дополнительные жилищные субсидии", – рассказал эксперт Москве 24.

Однако количество предоставляемой помощи или единиц жилья меньше, чем число желающих в очереди. Это связано с финансовыми возможностями государства, добавил эксперт.

В связи с этим Сафонов согласился, что вариант жилплощади на условиях соцнайма подходящий.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Но чтобы сделать такой проект более реалистичным, необходимо дополнить возможностью для семьи, проживающей в таком жилье, впоследствии выкупить его в собственность. Это позволило бы пополнять оборотный фонд для дальнейшего строительства.

При этом необходимо, чтобы субъекты РФ и муниципалитеты выступали заказчиками соответствующих проектов, которые должны быть типовыми, тем самым упрощая и удешевляя процесс.

"Также земельные участки под такое строительство должны предоставляться бесплатно. Кроме того, для участия государства обязательным условием должно стать бесплатное подключение к водоснабжению, тепловым сетям, электричеству. И, конечно, важна договорная маржинальность этих проектов", – объяснил экономист.

Он добавил, что в такой модели застройщик выступает исключительно как подрядчик, выполняющий работы по стабильному контракту с фиксированной прибылью. Он возводит объекты и передает их государственному оператору, который затем распределяет жилье. Такой подход сделает квартиры более дешевыми, поскольку исключит многие процентные накрутки: исчезнут банковские кредитные проценты, комиссии риелторов и другие издержки, возникающие при свободной продаже.

Государство в этом случае будет тратить меньше средств на реализацию проекта, особенно если сравнивать с огромными расходами на компенсацию ипотечных процентов гражданам, заключил Сафонов.