Экономист Ордов: ипотека сроком на 50 лет вряд ли будет востребована в РФ

В России предложили увеличить максимальный срок ипотеки до 50 лет. Таким образом, рынок подхватил идею президента США Дональда Трампа, который поддержал подобную идею в своей стране. В чем заключаются плюсы и минусы подобного решения – в материале Москвы 24.

Доступность или "рабство"?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дискуссии вокруг увеличения максимального срока ипотеки в РФ до 50 лет начались после того, как подобную идею в США одобрил президент страны Дональд Трамп. В беседе с телеканалом Fox News он отметил, что это "немного поможет" американцам на фоне кризиса с доступностью жилья в стране.

После этого директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов одной из российских строительных компаний Рустам Азизов высказал мнение, что введение льготной ипотеки на 50 лет в РФ могло бы сработать в контексте льготных программ. В настоящее время этот срок ограничен 30 годами.





Рустам Азизов представитель одной из российских строительных компаний Мне близка идея увеличения срока по ипотеке, однако я вижу ее применение больше в контексте льготных программ. Например, в рамках молодежной ипотеки. Молодым людям в начале своего профессионального пути сложно планировать приобретение недвижимости, если они не подпадают под существующие льготные предложения.

По его мнению, современная рыночная ипотека малодоступна для молодежи даже с учетом постепенного снижения ключевой ставки Банка России.

"Введение целевой программы для молодых специалистов на срок до 50 лет могло бы решить вопрос доступности жилья для более молодой целевой аудитории. А это, на мой взгляд, уже способно оказать положительное влияние и на демографическую ситуацию в стране", – отметил Азизов.

Однако депутат Госдумы Владимир Кошелев рассказал, что подобные предложения в парламенте не обсуждаются. По его словам, основные меры поддержки сосредоточены на субсидировании процентных ставок, а не изменении сроков кредита.

При этом депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с ТАСС подчеркнул, что кредиты даже на 25 лет "выглядят страшно", потому перенимать американские практики в этом смысле не нужно.





Николай Новичков депутат Госдумы 50-летняя ипотека – это чистой воды рабство, это привязка человека к конкретному месту: месту работы, жительства.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в России могут появиться дифференцированные ставки в рамках программы "Семейная ипотека". Согласно инициативе, при рождении первого ребенка жилищный кредит выдадут под 10–12%, второго – 6%, и третьего – 4%. Ставка для семей с еще большим количеством детей обсуждается, добавил парламентарий.

Привязка на полжизни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предельный срок ипотеки в 30 лет ни в коем случае нельзя увеличивать, подчеркнул в беседе с Москвой 24 риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Он объяснил это тем, что в США другие процентные ставки и условия займов.

"Там люди чуть ли не с рождения привыкают жить в кредитах, а у нас – другие ценности и подходы", – уточнил эксперт.





Олег Бендриков риелтор и эксперт по недвижимости Если человек берет ипотеку, скажем, в 25 лет, то при сроке в 30 лет он завершит выплаты к 55 годам, что позволит ему потом жить спокойно без долгового бремени. 50 лет – это большая часть жизни, которую человек проведет в "кредитном рабстве", а это не совсем правильно. 30 лет – оптимальный и даже максимальный срок, дальше которого двигаться не стоит.

Кроме того, ипотека сроком на 50 лет не будет пользоваться популярностью в России, убежден Бендриков. К тому же человек вряд ли сможет стабильно платить полвека, а риск оказаться в долговой яме высок, отметил эксперт.

"Что касается улучшений в ипотечной системе, в России банковские услуги развиты на хорошем уровне. Однако основная проблема – высокие процентные ставки. Показатель в 12–15% был терпимым, сейчас же рынок находится в стагнации из-за дорогих кредитов. Снижение ключевой ставки и ипотечных процентов могло бы оживить спрос", – уточнил Бендриков.

Еще одним вариантом увеличения привлекательности ипотечных программ эксперт назвал возможность возвращения к дифференцированным платежам. Это система, когда сумма основного долга делится на равные части, а проценты начисляются на остаток. В результате первоначальные платежи оказываются выше, но со временем уменьшаются. Пока же чаще всего используются аннуитетные платежи, при которых сумма ежемесячных выплат одинакова на весь срок, сказал Бендриков.

Кроме того, эксперт призвал развивать целевые программы, например для участников СВО, а также бюджетников, чьи зарплаты не всегда позволяют брать жилье на общих условиях. При этом не стоит сокращать и действующие льготные программы, резюмировал он.

Увеличение максимального срока может прижиться лишь в случае множества доработок, отметил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. По его словам, жилищный кредит на сегодня практически безальтернативен и ключевыми параметрами здесь остаются ставка, срок и первоначальный взнос.

"С одной стороны, увеличение срока снижает ежемесячный платеж. Это может быть чуть ли не единственным шансом для молодых семей или тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий​​​​​​​", – рассказал Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктора экономических наук С другой стороны, при текущих высоких требованиях к первоначальному взносу, которые могут достигать 30–50%, такая длительная ипотека вряд ли будет востребована на российском рынке. Кроме того, длительная привязка к одному объекту недвижимости снижает трудовую мобильность человека.

При этом, если 50-летняя ипотека будет сопровождаться госдотациями и льготами, это станет дополнительным стимулом для тех, чей доход не позволяет взять кредит на 10–15 лет.

В то же время Ордов назвал более эффективным решением снижение первоначального взноса. Именно этот фактор для многих является непреодолимым барьером при улучшении жилищных условий, заключил экономист.

