Депутат Кошелев: проблема жилья в России не будет решаться увеличением срока ипотеки

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Проблему доступности жилья в России решают за счет субсидирования процентных ставок, а не изменения срока кредита до 50 лет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью Fox News заявил, что идея о продлении действия ипотечных кредитов в стране до 50 лет заслуживает одобрения.

"В России вопрос о продлении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в настоящее время не обсуждается", – приводит слова депутата ТАСС.

Как отметил Кошелев, государственные льготные программы являются ключевым отличием российского ипотечного рынка от американского.

В настоящее время в России реализуются "Семейная ипотека", дальневосточная и арктическая ипотеки под 2%, IT-ипотека для сотрудников компаний в сфере информационных технологий и накопительно-ипотечная система для военнослужащих.

Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Для его погашения также можно использовать средства материнского капитала и выплаты до 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев считает, что средняя ставка по рыночной ипотеке на вторичные квартиры опустится до 17% в 2026 году.

"Сейчас при ключевой ставке в 16,5% годовых средняя ставка по вновь выдаваемым жилищным кредитам находится на уровне около 19%, если речь идет о покупке вторичных квартир. По ранее выданным займам и на первичные квартиры ставка существенно ниже", – цитирует эксперта "Газета.ру".

По его словам, при снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта ипотека аналогично подешевеет. Селезнев сослался на прогноз Центробанка России, согласно которому средняя ключевая ставка в следующем году составит около 13–15% годовых.

Ранее сообщалось, что в России могут принять закон о дифференцированной ставке по "Семейной ипотеке". Она будет зависеть от количества детей. В частности, на данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%.

Владимир Путин уже заявлял, что "Семейная ипотека" будет сохранена. При этом должна сохраняться льготная ставка для определенных категорий граждан и территорий, уточнял президент.