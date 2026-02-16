16 февраля, 15:19Общество
Военные-срочники в России смогут проходить службу в МЧС
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МЧС России намерено набирать пожарных из числа военнослужащих по призыву, заявил глава ведомства Александр Куренков во время выступления на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы", – цитирует его ТАСС.
Куренков также добавил, что соответствующее соглашение с Минобороны России уже достигнуто.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026-м. Из документа следует, что в период с 1 января по 31 декабря будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.
При этом выпускники колледжей и вузов смогут получить отсрочку от срочной службы. Данный вопрос в настоящее время рассматривается парламентариями Госдумы. Причем к решению привлечены депутаты всех фракций, сенаторы и представители профильных министерств.