16 февраля, 15:19

Общество

Военные-срочники в России смогут проходить службу в МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС России намерено набирать пожарных из числа военнослужащих по призыву, заявил глава ведомства Александр Куренков во время выступления на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы", – цитирует его ТАСС.

Куренков также добавил, что соответствующее соглашение с Минобороны России уже достигнуто.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026-м. Из документа следует, что в период с 1 января по 31 декабря будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

При этом выпускники колледжей и вузов смогут получить отсрочку от срочной службы. Данный вопрос в настоящее время рассматривается парламентариями Госдумы. Причем к решению привлечены депутаты всех фракций, сенаторы и представители профильных министерств.

