Россияне чаще всего получают спам-звонки от банков и магазинов

Фото: depositphotos/tatsianama

Чаще всего россияне получают спам-звонки от банков, магазинов и агентств недвижимости. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ, который представило Минцифры РФ.

Согласно исследованию, 67% звонков поступает абонентам от банков и иных финансовых организаций, 22% – от магазинов, 20% – от агентств недвижимости, 11% – от страховых компаний.

Большинство респондентов заявили, что отвечают на нежелательные звонки, чтобы понять, кто звонит, после чего кладут трубку. Есть и те, кто поддерживает диалог, а также те, кто блокирует номер. Некоторые сбрасывают звонок или никогда не отвечают на неизвестные номера.

Отмечается, что половина опрошенных наблюдают улучшение ситуации со спам-звонками. 53% заявили, что число мошеннических звонков снизилось. При этом о положительных изменениях рассказали две трети россиян старше 60 лет.

В Минцифры подчеркнули, что борьба с кибермошенничеством сейчас является приоритетом для министерства.

Ранее стало известно, что самый настойчивый телефонный аферист 2025 года пытался связаться с жертвой более 17,6 тысячи раз. Абоненту из Дагестана поступало в среднем по 36 звонков в минуту в течение 8 часов. Клиент при этом не понял, что ему что-то угрожало.

