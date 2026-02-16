Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 16:04

Общество

Россияне чаще всего получают спам-звонки от банков и магазинов

Фото: depositphotos/tatsianama

Чаще всего россияне получают спам-звонки от банков, магазинов и агентств недвижимости. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ, который представило Минцифры РФ.

Согласно исследованию, 67% звонков поступает абонентам от банков и иных финансовых организаций, 22% – от магазинов, 20% – от агентств недвижимости, 11% – от страховых компаний.

Большинство респондентов заявили, что отвечают на нежелательные звонки, чтобы понять, кто звонит, после чего кладут трубку. Есть и те, кто поддерживает диалог, а также те, кто блокирует номер. Некоторые сбрасывают звонок или никогда не отвечают на неизвестные номера.

Отмечается, что половина опрошенных наблюдают улучшение ситуации со спам-звонками. 53% заявили, что число мошеннических звонков снизилось. При этом о положительных изменениях рассказали две трети россиян старше 60 лет.

В Минцифры подчеркнули, что борьба с кибермошенничеством сейчас является приоритетом для министерства.

Ранее стало известно, что самый настойчивый телефонный аферист 2025 года пытался связаться с жертвой более 17,6 тысячи раз. Абоненту из Дагестана поступало в среднем по 36 звонков в минуту в течение 8 часов. Клиент при этом не понял, что ему что-то угрожало.

Читайте также


общество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика