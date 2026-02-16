"Квартет И" планирует выпустить новый фильм в российский кинопрокат в 2027 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский театр "Квартет И" разрабатывает сценарий нового фильма, выход которого, предварительно, намечен на первое полугодие следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу творческого коллектива.

"Если все будет нормально, то съемки пройдут летом, а выйдет фильм в феврале – марте 2027 года", – отметила собеседница агентства.

Она раскрыла, что готовящийся проект будет полностью оригинальным, то есть не связанным с экранизацией одного из спектаклей театра. Однако от уточнения других подробностей воздержалась.

Тем временем в Подмосковье стартовал съемочный процесс по детективному сериалу "Каменская. Перезагрузка" режиссера Кирилла Плетнева. Проект создает кинокомпания "Мармот-фильм". Для просмотра он будет доступен в онлайн-кинотеатре Premier.

Лента станет новым прочтением популярной истории по романам Александры Марининой в исполнении молодых актеров. В частности, майора полиции, аналитика столичного уголовного розыска Анастасию Каменскую сыграет Юлия Хлынина. Роль Гордеева досталась Виталию Коваленко, а Короткова – Дмитрию Куличкову.

