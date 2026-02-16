Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке ChatGPT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к нейросети ChatGPT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

13 февраля в работе ChatGPT наблюдался сбой. Неполадки также затронули Character AI и другие сервисы.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Telegram в России. Это связано с нарушением законодательства страны со стороны сервиса.

Позже депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил о переговорах между РКН и администрацией мессенджера. По его словам, не все материалы по просьбе ведомства удаляются.

По мнению парламентария, платформе необходимо сделать дополнительные шаги, чтобы улучшить отношения и снять ограничения. При этом он обратил внимание, что Telegram не игнорирует запросы РКН в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В свою очередь, Роскомнадзор после появления информации, что мессенджер Telegram поддерживает диалог с ведомством, заявил, что пока ничего не может добавить по этому поводу.

