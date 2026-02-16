Эксперт Пантелеев допустил введение проверок пассажиров самолетов на опьянение

В российских аэропортах хотят усилить контроль за пассажирами для предотвращения дебошей в самолете, сообщили СМИ. Как это может работать на практике и какие меры наказания уже используются – в материале Москвы 24.

Превентивные меры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России планируют выявлять авиадебоширов еще до посадки в самолет. Это следует из рекомендаций Главного управления на транспорте МВД РФ, которые Росавиация направила в адрес авиапредприятий.

Согласно документу, в "чистых" зонах и залах ожидания планируется отслеживать пассажиров, склонных к агрессивному или неадекватному поведению, и заранее проводить с ними профилактическую работу. Как отмечается в материалах МВД, в большинстве случаев нарушители проходят на посадку в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное они распивают в кафе и ресторанах воздушной гавани, покупают напитки в магазинах беспошлинной торговли, а иногда и употребляют их во время полета.

Конкретные механизмы воздействия на потенциальных нарушителей в рекомендациях не указаны. Авиапредприятия совместно с полицией должны представить свои предложения до 27 февраля, сообщили СМИ.

В аэропорту Пулково рассказали журналистам, что их сотрудники проходят специальную подготовку для выявления лиц с признаками агрессии или неадекватного поведения еще на этапах регистрации и досмотра. Если пассажир вызывает подозрения, представитель авиакомпании имеет право не допустить его на борт, подчеркнули там.

В пресс-службе S7 Airlines при этом уточнили, что само по себе состояние опьянения не считается основанием для автоматического снятия с рейса. Решение о недопуске принимается, только если поведение пассажира оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, отметили представители перевозчика.

До вынужденной посадки?

Теоретически, если в законе будет прописано, что лететь в состоянии опьянения запрещено, подозрительные лица могут быть направлены на медицинское освидетельствование. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Но возникает вопрос, насколько урегулированы возможные проблемы с точки зрения претензий со стороны этих пассажиров, чтобы они не потребовали возврата денег и возмещения убытков. Но факт остается фактом: значительное количество тех, кто впоследствии причиняет серьезный дискомфорт окружающим, проходят на борт в состоянии опьянения", – рассказал эксперт.

При этом нередко человек начинает вести себя агрессивно, столкнувшись с некорректным, по его мнению, поведением персонала или других пассажиров.





Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" В таких случаях заблаговременно выявить его склонность к деструктивному поведению невозможно. Но даже незначительное уменьшение количества дебошей на борту будет благом для отечественной гражданской авиации. Это сократит дискомфорт для других пассажиров и минимизирует риски задержек рейсов.

Пока же, по словам эксперта, дебоширов для начала предупреждают о недопустимости деструктивного поведения и ответственности за это. В том числе практикуется выдача предупреждения под роспись в печатном виде.

"Когда пассажир игнорирует это, авиакомпании могут прибегнуть к вынужденной посадке в ближайшем аэропорту или возврату в пункт вылета. Затем дебошира передадут правоохранительным органам. В воздухе же, если действия пассажира создают реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, возможно применение меры физического воздействия, например фиксация рук пластиковыми стяжками", – уточнил Пантелеев.

Если же человек совершил правонарушение в аэропорту (например, устроил драку), сотрудники полиции должны его задержать. Это не будет являться уважительной причиной для пропуска рейса, подчеркнул специалист.

"Прецеденты, когда пассажиру в состоянии алкогольного опьянения не дают пройти на борт, существуют, но нельзя сказать, что это очень распространенное явление", – добавил эксперт.

При этом он напомнил, что ранее неоднократно звучали инициативы проверять пассажиров при посадке в самолет на употребление алкоголя. Однако, по его мнению, подобный подход существенно снизит пропускную способность выходов на посадку.

"К этой теме представители правоохранительных органов и законодатели возвращаются регулярно, поэтому вполне вероятно, что соответствующие нормативные акты в конце концов могут быть приняты", – заключил Пантелеев.

Бывший командир воздушного судна и специалист по авиационной безопасности Александр Романов отметил в беседе с Москвой 24, что понятие "буйный" у каждого свое.





Александр Романов бывший командир воздушного судна и специалист по авиационной безопасности В этом плане не существует единого стандарта, под который можно было бы подвести законодательство.

Если пассажир, например, толкается в очереди или пробивается на посадку с вещами, эксперт отнес это к нарушениям норм поведения. Привязать такие действия к Уголовному или Административному кодексу трудно, заключил он.

