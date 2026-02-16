Форма поиска по сайту

16 февраля, 21:13

Политика

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 10 российских спортсменов. Соответствующий указ размещен на сайте его офиса.

Согласно документу, под ограничения подпали борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, фехтовальщица на саблях Яна Егорян, тхэквондист, олимпийский чемпион, чемпион мира Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.

Санкции предполагают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, остановку торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества.

Ранее украинский президент призвал американский конгресс ввести новые санкции против России. По его словам, это лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act – мера, которая якобы позволит усилить дипломатическое урегулирование конфликта.

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.

Сюжет: Санкции
политикаспорт

