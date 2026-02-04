04 февраля, 08:43Политика
Зеленский призвал США ввести новые санкции против России
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американский конгресс ввести новые санкции против России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление украинского лидера в соцсети X.
"Есть важная инициатива в конгрессе США, которая может дать большее количество инструментов для правильного давления на Россию", – написал Зеленский.
По его словам, это лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act. Мера якобы позволит усилить дипломатическое урегулирование конфликта.
Свое мнение Зеленский подкрепил информацией о ракетных ударах со стороны России по энергетическим объектам Украины.
Вместе с тем Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, кабмину и Национальному банку страны разработать новый план обороны. Прошлый вариант был принят в 2020 году.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.