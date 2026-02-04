Форма поиска по сайту

04 февраля, 15:22

Общество
Врач Мескина назвала защиту от укусов комаров лучшей профилактикой лихорадки чикунгунья

Завозная угроза? Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России

Завозной случай тропической лихорадки чикунгунья выявили в столице, предупредили в Роспотребнадзоре. Может ли это вызвать вспышку инфекции и как защититься от заражения, расскажет Москва 24.

"Подарок" из-за границы

Фото: depositphotos/ternavskaia.o@gmail.com

Завозной случай заболевания лихорадкой чикунгунья выявили у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на Сейшельских островах, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, туристку покусали комары, а она не использовала средства защиты.

После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора.
из сообщения Роспотребнадзора

В ведомстве подчеркнули, что после случившегося специалисты провели специальные противоэпидемические мероприятия.

"Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку. <...> Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – добавили там.

Впервые вирус чикунгунья был выявлен в Танзании в 1952 году. Его основными переносчиками являются насекомые видов Aedes aegypti (желтолихорадочный комар) и Aedes albopictus (азиатский тигровый комар). По данным Всемирной организации здравоохранения на июль 2025 года, вирус находили в 119 странах, а наибольшее число случаев заболевания было выявлено в странах Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении.

Это не первый случай, когда вирус чикунгунья попадает в Россию. К примеру, такая же ситуация произошла в августе 2025 года: лихорадку выявили у двух членов одной семьи, которая вернулась из Шри-Ланки.

Ранее главный врач Многопрофильного медицинского центра Владислав Деркач в интервью РИА Новости отметил, что риск распространения инфекции в стране и Москве в частности минимален.

"Однако полностью исключать его не стоит из-за потепления климата и теоретической возможности миграции насекомых в более северные регионы. Системы контроля и осмотра пассажиров, возвращающихся из жарких стран домой, также должны способствовать локализации и нераспространению инфекции в нашей стране", – пояснил Деркач.

Кроме того, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров называл лихорадку чикунгунья заболеванием с переоцененной опасностью. По его словам, необходимости в разработки вакцины от нее нет.

"Изматывающая инфекция"

Фото: depositphotos/Subbotina

Риск возникновения вспышки лихорадки чикунгунья на территории России маловероятен, отметил в разговоре с Москвой 24 эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

Данное заболевание вирусной природы передается такими видами комаров, которые здесь не обитают. Однако поездки в страны с тропическим и субтропическим климатом представляют определенный риск.
Вадим Покровский
эпидемиолог и инфекционист

По его словам, вакцины от вируса на сегодняшний день не существует, поскольку в России нет необходимости ее применения.

"Летальность от чикунгуньи низкая, поэтому ее не относят к категории особо опасных заболеваний. В группе риска традиционно находятся люди с ослабленным иммунитетом, так как любая инфекция представляет наибольшую угрозу для тех, чья защитная система организма ослаблена", – предупредил специалист.

Врач-инфекционист Елена Мескина в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что вероятность завоза вируса в РФ невелика. Однако, поскольку в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Индии фиксируется рост заболеваемости, косвенный риск все же возрастает.

По словам специалиста, заболевание может протекать в разных формах, в том числе довольно тяжело.

"Характерны высокая лихорадка и состояние, напоминающее тяжелый грипп. Особенно типичны сильные боли в суставах, которые могут нарушать походку и способность к самообслуживанию. У некоторых пациентов суставные изменения способны сохраняться длительное время, что делает инфекцию особенно изматывающей", – пояснила Мескина.

Она отметила, что специфической вакцины против лихорадки чикунгунья, а также специальных препаратов для ее лечения на сегодняшний день не разработано. Это связано с вирусной природой заболевания, добавила врач.

Единственной эффективной мерой профилактики остается защита от укусов комаров. При поездках в эндемичные регионы рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты (при этом избегать духов, которые могут привлекать насекомых), а также устанавливать защитные сетки на окна и над кроватями.
Елена Мескина
врач-инфекционист

При легких формах, сопровождающихся температурой и болью в суставах, врачи назначают жаропонижающие препараты и регидратационные растворы для восстановления водного баланса. Если же возникают тяжелые осложнения вроде нарушения свертываемости крови, лечение подбирается индивидуально, с учетом состояния конкретного пациента, заключила Мескина.

Зудакова Татьяна

обществоистории

