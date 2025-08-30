Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ходе эпидемиологического расследования после выявления первого завозного случая, а также работы с контактными лицами, выявили еще двух человек с повышенной температурой тела. Все они являются членами одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.

Как уточнили в ведомстве, проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риска распространения инфекции в России нет.

Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. В данный момент в стране число комаров, которые переносят вирус, не представляет эпидемиологической опасности, заверили в ведомстве.

Накануне зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, где провел 10 дней. На следующий день после возвращения он обратился за медпомощью, после чего его госпитализировали с подозрением на лихорадку денге.

Однако результаты ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья. В настоящее время пациент находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.