В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор выявил первый завозной случай лихорадки чикунгунья в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, где провел 10 дней. На следующий день после возвращения он обратился за медпомощью, после чего был госпитализирован в инфекционное отделение в связи с подозрением на лихорадку денге.

Однако результаты ПЦР-теста, проведенного в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, показали положительный результат на вирус чикунгунья. Для подтверждения диагноза материал был отправлен в ГНЦ "Вектор" федеральной службы.

В настоящее время пациент находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе. Роспотребнадзор оперативно организовал противоэпидемические меры, поскольку был готов к ситуации. Благодаря этому угрозы распространения инфекции в стране нет.

В ведомстве напомнили, что лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых и не распространяется от человека к человеку. На текущий момент численность комаров-переносчиков данной инфекции в стране не представляет эпидемиологической опасности.

Тем не менее система "Периметр" продолжает работать в пунктах пропуска через госграницу, обратили внимание в службе, пояснив, что она анализирует эпидемические риски и выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – заключили в ведомстве.

Об угрозе распространения глобальной эпидемии вирусной болезни чикунгунья предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце июля. На тот момент заболевание было выявлено в 119 странах, что подвергало риску 5,6 миллиарда человек.

Роспотребнадзор, в свою очередь, указывал, что в России отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя инфекции. Тем не менее служба подготовила тест-системы для обнаружения заболевших.

Чикунгунья – переносимая комарами вирусная инфекция, распространенная в тропических и субтропических регионах. Заболевание вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая может длиться от нескольких недель до месяцев.

