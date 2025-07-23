ВОЗ предупредила о глобальной пандемии вируса чикунгуньи

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается распространения глобальной эпидемии вирусной болезни чикунгунья, передает Reuters.

По данным ВОЗ, заболевание выявили в 119 странах, что подвергает риску 5,6 миллиарда человек. Как указала представитель организации Диана Рохас Альварес, "надо уже сегодня бить тревогу", чтобы государства успели заранее подготовиться.

Чикунгунья – переносимая комарами вирусная инфекция, распространенная в тропических и субтропических регионах. Заболевание вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая может длиться от нескольких недель до месяцев. Острые течения болезни встречаются редко, однако бывают у пожилых или тяжело больных людей.

Уровень смертности составляет менее 1%, но для миллионов случаев это может означать тысячи смертей, предупредили в ВОЗ.

Крупная эпидемия, которая унесла жизни около 500 тысяч человек, произошла в 2004 и 2005 годах в островных государствах Индийского океана. В настоящее время вирус распространяется в этом же регионе, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, Южной Азии.

Завезенные случаи заболевания, связанные со вспышкой на островах в Индийском океане, уже зарегистрировали в Европе. Подобные схемы передачи уже наблюдались в 2004 году, в связи с чем ВОЗ настоятельно призывает принять меры для предотвращения распространения вируса.

Ранее сообщалось, что в России стал распространяться новый подвид COVID-19 "Стратус" (вариант XFG). Уже выявлено 114 случаев, при этом большая часть из них (54%) приходится на Москву. Эпидемиолог Камиль Хафизов рассказал, что штамм отличается высокой заразностью, но не вызывает тяжелого течения болезни.