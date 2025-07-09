Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы из Казахстана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России исключена угроза эпидемиологического распространения сибирской язвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее появилась информация, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан был введен карантин. Сибирской язвой заразились 10 голов крупного рогатого скота, также было зарегистрировано 7 случаев заболевания среди населения.

Однако данная область не граничит с Россией, пояснили представители службы, поэтому угрозы распространения данного заболевания нет.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему в стране отсутствует угроза лиссавируса австралийских летучих мышей.

Он схож с вирусом бешенства и парализует центральную нервную систему, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. Единственная профилактика – введение вакцины сразу после укуса. После развития симптомов лечение бессильно.

Однако в России угрозы распространения лиссавируса австралийских летучих мышей нет. Он не передается от человека к человеку и переносится только определенным видом животных, обитающих на территории Австралии.