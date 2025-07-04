Роспотребнадзор не фиксировал случаи оспы обезьян в России в 2025 году

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Роспотребнадзор не выявил ни одного случая оспы обезьян в стране в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты регулярно следят за эпидемиологической ситуацией в различных странах мира. Для этого также работает созданная Роспотребнадзором система АИС "Периметр", изучающая эпидемические риски.

В ведомстве напомнили, что СМИ писали про сложности, с которыми столкнулись страны Африки в борьбе с оспой обезьян. В частности, в этом году в 13 государствах были выявлены более 21 тысячи случаев заболевания. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение отправить экспертов и несколько тысяч средств диагностики в Бурунди, Уганду, Руанду, Республику Конго.

"Всего лишь 15% случаев оспы обезьян подтверждены лабораторно. Более половины неподтвержденных лабораторно случаев заболевания были вызваны другими вирусами", – сказано в сообщении.

СМИ связывают сложности, с которыми столкнулись африканские страны в борьбе с оспой обезьян, с сокращением помощи со стороны США и Европы. На фоне происходящего глава ВОЗ Тендрос Адханом Гебрейесус объявил обезьянью оспу в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера.

Оспа обезьян потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Она сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующем распространением сыпи. При легком течении болезнь длится от 14 до 21 дня и проходит сама.