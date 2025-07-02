Financial Times: странам Африки сложно сдерживать вспышку оспы обезьян без помощи США и ЕС

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Больше десяти стран Африки с трудом справляются со вспышкой оспы обезьян после того, как США и Европа сократили помощь, заявили в газете Financial Times.

Глава ВОЗ Тендрос Адханом Гебрейесус объявил обезьянью оспу в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера. Как уточнили в издании, местные системы здравоохранения не готовы к борьбы с распространением вируса.

Оспа обезьян потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Она сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующем распространением сыпи. При легком течении болезнь длится от 14 до 21 дня и проходит сама.

Согласно данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в 13 африканских странах в 2025 году были зарегистрированы более 21 тысячи случаев заболевания. Этот показатель уже превышает данные за весь 2024 год, тогда была выявлено около 19,7 тысячи случаев.

По словам представителя организации Нгаши Нгонго, к концу года прошлогодний показатель может быть превышен вдвое.

В феврале ВОЗ подтвердила режим ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян. Он был введен с 14 августа 2024 года и остается актуальным. Государствам, входящим в ВОЗ, была представлена серия рекомендаций. Например, властям необходимо усилить эпидемиологический надзор, укрепить трансграничное сотрудничество и предоставить необходимую информацию тем гражданам, которые отправляются в поездки.