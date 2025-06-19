В Румынии зарегистрирован первый случай оспы овец

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Первый случай заражения оспой овец зарегистрирован в румынском уезде Телеорман, сообщила пресс-служба органа по санитарно-ветеринарной безопасности и безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA).

Уточняется, что местный Институт диагностики и здоровья животных выявил наличие оспы в пяти образцах, взятых на овцеводческих и козоводческих фермах в местности Добротешти. В общей сложности на этих фермах содержат 702 овцы и 31 козу.

Было принято решение немедленно уничтожить все стадо с последующим захоронением. Вокруг очага заболевания уже разграничили 3-километровую зону защиты и 10-километровую зону наблюдения, а также приняли меры для ограничения передвижения людей, животных и транспортных средств.

Об этом случае уведомили все коммерческие фермы в уезде, были поставлены в известность службы соседних уездов Олт, Джурджу, Дымбовица и Арджеш, Европейская комиссия и Всемирная организация охраны здоровья животных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что распространение в мире оспы обезьян соответствует критериям чрезвычайной ситуации. Таким образом, режим ЧС, веденный еще в 2024 году, остается актуальным. Например, в Сьерра-Леоне с начала текущего года выявили 1 140 случаев заболевания оспой обезьян.

