ВОЗ подтвердила режим ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян

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Распространение в мире оспы обезьян, также известной как mpox, соответствует критериям чрезвычайной ситуации. В связи с этим режим ЧС в мировом здравоохранении, который введен с 14 августа 2024 года, остается актуальным, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус согласился с соответствующей рекомендацией комитета ВОЗ по данному заболеванию.

Заседание комитета состоялось 25 февраля. В рамках мероприятия была представлена серия рекомендаций государствам, входящим в ВОЗ. В частности, власти этих стран призвали усилить эпидемиологический надзор, укрепить трансграничное сотрудничество и предоставить необходимую информацию тем гражданам, которые отправляются в поездки.

Однако на этом фоне комитет выступил против "ограничений на поездки и торговлю, которые неоправданно влияют на местную, региональную или национальную экономику".

Ранее китайские врачи зафиксировали несколько случаев заражения разновидностью вируса оспы обезьян lb. Источником стал иностранец, который прибыл в страну из Демократической Республики Конго.

После выявления болезни профильные ведомства в Пекине и Тяньцзине, а также провинциях Чжэцзян и Гуандун запустили совместный механизм профилактики и контроля распространения заболевания.

