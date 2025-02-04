Более 125 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения в ДР Конго

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Свыше 125 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения, которые располагаются в Демократической Республике Конго, следует из данных Минздрава африканского государства.

"128 больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены", – приводит данные ведомства издание Actualitе.

Это произошло на фоне противостояния армии группировки "Движение 23 марта". Кроме того, с этим связаны сбои с поставками лекарств, а также неполадки в обеспечении водоснабжения и электричества.

Ранее посольство России в Киншасе призвало россиян быть осторожными при перемещении по городу в связи с возможными манифестациями. На востоке ДРК, в городе Гома, сохраняется напряженная обстановка. Из-за наступления отрядов повстанческой группировки "Движение 23 марта" приостановлена работа международного аэропорта Гомы, также закрыто воздушное пространство.

Не менее трех миротворцев ООН погибли, 11 пострадали в результате эскалации насилия в восточной части ДРК. Генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев. Нападения на сотрудников организации могут быть квалифицированы как военное преступление, указал он.

