Посольство РФ в ДР Конго призвало россиян соблюдать осторожность

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Посольство России в Киншасе – столице Демократической Республики Конго (ДРК) – призвало россиян быть осторожными при перемещении по городу в связи с возможными манифестациями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Алину Мирзаханову.

По словам Мирзахановой, обстановка в Киншасе спокойная, посольство работает штатно. Сообщается о планах местных молодежных организаций провести 27 января манифестации в поддержку нацармии, уточнила она.

На востоке ДРК, в городе Гома, сохраняется напряженная обстановка, отметила Мирзаханова. Из-за наступления на город отрядов повстанческой группировки "Движения 23 марта" приостановлена работа международного аэропорта Гомы, также закрыто воздушное пространство.

Посольство поддерживает постоянный контакт с находящимися там российскими сотрудниками миссии ООН по стабилизации ДРК. Обращений от россиян в диппредставительство не поступало, добавила она.

Не менее трех миротворцев ООН погибли, 11 пострадали в результате эскалации насилия в восточной части ДРК. Генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил Руанду в поддержке повстанцев. Нападения на сотрудников организации могут быть квалифицированы как военное преступление, указал он.

В то же время Россия осуждает нападения на миротворцев, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, РФ призывает к немедленному прекращению боевых действий.