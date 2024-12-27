ТАСС: студент погиб в ходе протестов алавитов в сирийской Латакии

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Студент погиб в результате беспорядочной стрельбы во время акций протеста алавитов 25 декабря в сирийском городе Латакия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одноименной провинции.

Как пояснил собеседник агентства, митинг алавитов проходил после сожжения их святынь.

"Погиб алавит, студент пятого курса медицинского института Латакии. Слышали стрельбу, обычно стреляют в воздух, поэтому его могло и случайно задеть", – сказал источник, добавив, что еще одна женщина находится в коме.

По его словам, в нее попала пуля, когда она "стояла у окна, возможно, снимала" акцию протеста на видео. Он также добавил, что ряд иностранных государств стремятся разжечь в Сирии вражду на религиозной почве.

"Сейчас провоцируют беспорядки и столкновения между новыми властями, суннитами, христианами, алавитами. Новым властям нужен порядок, никто не хочет проблем", – пояснил собеседник агентства.

Спикер считает, что в "подстрекательстве к беспорядкам" заинтересованы Израиль и США.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он утверждал, что у него есть доказательства, подтверждающие его слова.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.