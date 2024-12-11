Верховный лидер Ирана: переворот в Сирии был спланирован США и Израилем

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Военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Об этом сообщил верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к народу. Его заявление цитирует телеканал CNN.

"Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками <...> были США и Израиль", – заявил Хаменеи, добавив, что у него есть доказательства, которые подтверждают его слова.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны.

Захватившие власть оппозиционеры предложили сформировать единое переходное правительство. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который заявил о том, что состав временного правительства сформирован. Его целью, как он утверждает, станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства.

