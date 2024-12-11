Сирийская оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор

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Командование вооруженной оппозиции Сирии заявило о взятии под полный контроль сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на руководящий орган вооруженных формирований сообщает ТАСС.

Отмечается, что военный аэропорт города также был взят под контроль вооруженными формированиями.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. При этом бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир. Впоследствии он сообщил, что состав временного правительства был сформирован, его целью станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства.