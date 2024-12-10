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Состав временного правительства Сирии был сформирован, его целью станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир.

"Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из правительства спасения. Это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что функции правительства сейчас заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала государства и предоставить услуги гражданам. Аль-Башир также отметил, что надеется на помощь министров прежнего кабмина.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря. В тот же день лидер Сирии Башар Асад покинул свою должность и улетел из страны. Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Асада был его личным решением. Говоря о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии, Песков отметил, что сейчас время анализа происходящих событий.