РИА Новости: взявшая власть в Сирии оппозиция предложила сформировать единое правительство

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Пришедшие к власти в Сирии представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя оппозиционеров.

Кроме того, взявшие власть в стране предложили расформировать все вооруженные группы, создав единое военное управление, а также ликвидировать все объединения оппозиции. В настоящее время идет встреча между представителями оппозиции и премьером Сирии Мухаммедом аль-Джаляли.

"Встреча созвана, чтобы определить шаги по передаче власти и предотвратить анархию в Сирии", – указал собеседник.

Боевики сирийской оппозиции захватили столичный Дамаск 8 декабря. Экс-президент республики Башар Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны.

В МИД Ирана посчитали, что последующим событием может стать продолжение гражданской войны и распад Сирии. В свою очередь, китайские эксперты предположили, что ни одна из политических сил страны не сможет быстро восстановить мир, поэтому государство ожидает длительный период беспорядков.

