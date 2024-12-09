Эксперты КНР: Сирию ждут долгие беспорядки

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Ни одна политическая сила в Сирии не способна самостоятельно создать новый баланс сил и быстро восстановить мир, поэтому эту ближневосточную страну ожидает затяжной период общественных беспорядков, считают китайские эксперты газеты Global Times.

Как считает сотрудник Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ли Сингань, в крайне сложном сирийском вопросе разные вооруженные группировки этого региона имеют разные цели и требования. При этом ни одна сила не может незамедлительно установить новый порядок или создать новый баланс сил.

Эксперт добавил, что Сирию ждут длительные беспорядки. Он напомнил, что долгое время антиправительственные элементы при поддержке отдельных стран пытались ослабить режим Башара Асада. Кроме того, войска США до сих пор контролируют нефтяные месторождения и ключевые транспортные пути республики, нанося тем самым серьезный ущерб процессу восстановления и экономике, заявил он.

Политолог отметил, что оппозиционные силы Сирии успешно воспользовались ситуацией, сложившейся после возникновения палестино-израильского и российско-украинского конфликтов.

Из-за этого режим Асада не получил достаточной поддержки союзников. Эксперт Института ближневосточных исследований Северо-Западного университета (город Сиань) Ван Цзинь уверен, что проблемы в системе народного хозяйства следует считать главной причиной дестабилизации обстановки в Сирии.

"Раньше у этой страны были надежные вооруженные силы, которые могли контролировать ситуацию. Однако экономические проблемы подорвали ее способность поддерживать военную мощь, поэтому правительственные войска быстро бежали или сдались", – уточнил он.

По мнению Ван Цзиня, будущее Сирии "весьма непредсказуемо", так как может разразиться новая гражданская война, если вооруженные группировки в стране не смогут договориться. Он указал на важность координации усилий ключевых держав, добавив, что на ситуацию также могут повлиять курдские формирования и Израиль.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпинь обратил внимание, что теперь у курдских формирований есть оружие и ресурсы, оставленные сирийскими правительственными войсками, и это потенциально позволит им совершать новые атаки в регионе и за его пределами.

Сун Чжунпинь добавил, что для восстановления мира Сирия крайне нуждается в консенсусе как на национальном уровне, так и на международной арене.

Боевики взяли контроль над Дамаском утром 8 декабря. После произошедшего премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть мирным путем.

Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. Российские издания писали, что Асад прибыл с семьей в Москву.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.