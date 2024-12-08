Премьер-министр Сирии заявил, что готов передать власть мирным путем

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Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на обращение премьера.

Аль-Джалали сообщил, что в данный момент он находится в своем доме в Дамаске и не собирается покидать его. Он уточнил, что останется в городе, чтобы обеспечить работу государственных институтов.

Премьер призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

"Эта страна может быть нормальным государством, которое строит хорошие отношения со своими соседями и с миром. Но этот вопрос зависит от руководства, выбранного сирийским народом", – заявил в своем обращении аль-Джалали.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. СМИ сообщили, что правительственные силы отошли из города, а боевики достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.

Местные издания также заявили, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете в неизвестном направлении. Позже утверждалось, что самолет Асада пропал с радаров в районе провинции Хомс.