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08 декабря, 05:45

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Sham FM: международный аэропорт Дамаска приостановил работу

Международный аэропорт Дамаска прекратил работу – СМИ

Фото: 123RF/bombaert

Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сирийской радиостанции Sham FM.

Уточняется, что из аэропорта были эвакуированы все его сотрудники.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

Накануне СМИ также сообщили, что формирования сирийской вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой.

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