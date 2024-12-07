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Формирования сирийской вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Местные источники сообщили, что силы режима выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира", – говорится в сообщении.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Накануне Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС также нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама. Также в ночь на 7 декабря войска Сирии провели успешную операцию, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс. Она была организована при поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники.

