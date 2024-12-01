Сирийская армия при поддержке РФ уничтожила за сутки не менее 320 боевиков

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Сирийская армия при содействии ВКС России уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники при отражении террористической угрозы. Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники", – цитирует его слова РИА Новости.

Наступление сирийских повстанцев в районе Алеппо началось 27 ноября. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками при поддержке российских ВКС.

В ходе наступления на правительственные войска, была занята часть районов Алеппо. Это случилось впервые с 2016 года. 30 ноября сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла удары по позициям боевиков. Всего было уничтожено не менее 300 террористов.

Главы МИД Турции и МИД РФ уже обсудили и высказали серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в Сирии. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки.