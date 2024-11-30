Сирийская армия при поддержке РФ уничтожила за сутки не менее 300 боевиков

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Сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла удары по позициям боевиков и уничтожила не менее 300 террористов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка.

Также удары были нанесены по местам скопления, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. Операция по отражению агрессии экстремистов в арабской республике продолжается.

Ранее главы МИД Турции и МИД РФ уже обсудили и высказали серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в Сирии. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки,

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные войска. Уже 30-го числа им удалось занять часть районов Алеппо. Отмечалось, что граждане России не пострадали в результате эскалации.

