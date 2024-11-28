Сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Террористы уже захватили 13 деревень и базу сирийской армии. Кроме того, после ожесточенных боев с войсками президента страны Башара Асада и иранскими ополченцами им удалось взять под контроль город Урм-эль-Кубра.

Тем временем США потребовали от Киева снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы повлиять на ситуацию в зоне СВО. Об этом сообщают сразу два крупных международных информагентства со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ранее в 2024 году минимальный возраст для мобилизации на Украине снизили с 27 до 25 лет, максимальный возраст остался прежним – 60 лет.

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