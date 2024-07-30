"Ведомости": Россия заняла первое место по числу слитых в Сеть баз данных

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Россия возглавила топ стран по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах в Сети по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на отчет, который есть в распоряжении издания.

Доля объявлений из РФ составляет около 10%, далее следуют США, Индия, Китай и Индонезия с 8, 7, 6 и 4% соответственно. По версии экспертов, слитые базы содержат персональные данные учетных записей пользователей, а также коммерческие тайны фирм.

При этом авторы 88% объявлений о продаже данных из РФ готовы отдать базы бесплатно. За этот же период, по оценке одного из разработчиков, в публичном доступе оказались 150 различных баз российских компаний, около 30% из них составили фирмы, которые специализируются на розничной онлайн-торговле.

Ранее исследователи выявили, что с января по июнь 2024 года российские компании выявили 144 случая утечки данных, включая 46 миллионов e-mail адресов и 140 миллионов телефонных номеров. По данным экспертов, за последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год.

