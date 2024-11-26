Новости мира: уголовные дела против Дональда Трампа прекращены в США

Суд США прекратил уголовное дело против Дональда Трампа о штурме Капитолия и вмешательстве в электоральные процессы. Минюст государства не может продолжать расследование в отношении действующего президента. Второе уголовное дело против Трампа касается нарушений при обращении с секретными документами. Однако дела могут возобновить после того, как президент покинет свой пост.

Тем временем турецкие СМИ опубликовали кадры тушения российского Sukhoi Superjet 100. Их сделали сами пожарные. Сначала сотрудники оперативных служб подъехали к самолету и оперативно потушили его. Одновременно с помощью надувного трапа они помогали пассажирам эвакуироваться. Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября. Во время посадки самолет загорелся. По одной из версий, это произошло из-за сложных метеоусловий. При сильном ветре лайнер ударился двигателем о взлетно-посадочную полосу. В этот момент на борту находились 95 человек. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.