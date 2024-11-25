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25 ноября, 23:15

Происшествия

Авиакомпания выплатит по 100 тыс рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Авиакомпания выплатит по 100 тыс рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

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Авиакомпания "Азимут" выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в Анталье. По данным пресс-службы, россияне, рейс которых был задержан больше чем на 10 часов, приземлились в Сочи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания воздушного судна в турецком аэропорту. Пилотов задержали для допроса.

Пассажиры заметили огонь в иллюминаторах сразу после посадки. Пожарные оперативно начали тушение. Причиной возгорания стал двигатель, предположительно из-за жесткой посадки.

Телеграм-каналы сообщили, что месяц назад самолет повредил створки шасси во Внуково из-за отказа гидросистемы. Однако после проверки дефектов не нашли. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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