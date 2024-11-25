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25 ноября, 07:15

Транспорт

Каждое третье ДТП с участием СИМ в Москве происходит по вине курьеров

Каждое третье ДТП с участием СИМ в Москве происходит по вине курьеров

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Практически каждое третье ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) происходит по вине курьеров службы доставки. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные Госавтоинспекции.

Одно из самых серьезных и частых нарушений – наезд на пешехода.

Рейды, которые инспекторы ГАИ провели в прошедшие выходные, показали, что доставщики на велосипедах и самокатах иногда сознательно идут на нарушение, так как спешат выполнить заказ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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