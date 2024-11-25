25 ноября, 07:15Транспорт
Каждое третье ДТП с участием СИМ в Москве происходит по вине курьеров
Практически каждое третье ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) происходит по вине курьеров службы доставки. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные Госавтоинспекции.
Одно из самых серьезных и частых нарушений – наезд на пешехода.
Рейды, которые инспекторы ГАИ провели в прошедшие выходные, показали, что доставщики на велосипедах и самокатах иногда сознательно идут на нарушение, так как спешат выполнить заказ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.