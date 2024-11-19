Минтранс планирует запретить управлять электросамокатами лицам до 16 лет

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Минтранс РФ готовит изменения в правила дорожного движения, согласно которым минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) повысят с 14 до 16 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимира Луговенко.

Вместе с тем, по его словам, было решено отказаться от передачи маршрутов поездки электросамокатов в органы власти.

"Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, – при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД", – подчеркнул Луговенко.

Он отметил, что в ближайшее время министерство закончит подготовку изменений и внесет их на обсуждение.

Между тем с начала года российские сервисы кикшеринга выписали 308 тысяч штрафов и заблокировали свыше 408 тысяч аккаунтов нарушителей. Среднее время поездки составляет 11 минут, а среднее расстояние поездки – 2 километра.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.

