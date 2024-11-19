С начала года сервисы кикшеринга в РФ заблокировали 408 тыс аккаунтов нарушителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала года российские сервисы кикшеринга выписали 308 тысяч штрафов и заблокировали свыше 408 тысяч аккаунтов нарушителей, сообщает Агентство "Москва".

Это следует из презентации директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман в ходе выставки-форума "Транспорт России". В ней также говорится, что среднее время поездки – 11 минут, а среднее расстояние поездки – 2 километра.

Эрдман рассказала, что среди общей массы пользователей электросамокатов нарушителями является всего 1%.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в Москве 15 ноября в целях безопасности, так как в город пришла стабильная минусовая температура. Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, где всю зиму там будет идти подготовка к следующему сезону.

Между тем стало известно, что в Москве уменьшилось число ДТП с электросамокатами на 48%. Таких результатов удалось добиться благодаря введенному 15 июля эксперименту по ограничению скорости до 20 километров в час в зоне ТТК – МКАД.

Количество аварий в местах совмещенного движения пешеходов и арендных электросамокатов уменьшилось на 17%, а число ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами – на 67%.