Эксперт Хайцеэр назвал главную опасность поездок на электросамокатах в снег

06 ноября, 14:11Транспорт
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Передвижение на электросамокате в дождь и снег повышает риск травм и ДТП, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее в Сети завирусился видеоролик, где женщина едет по снегу на выключенном электросамокате. По словам Хайцеэра, это может может быть очень опасно.
Помимо этого, также существует большой риск сбить пешехода.
"Если пользователю средства индивидуальной мобильности нужно быстро затормозить, чтобы не врезаться в пешехода, на снегу у него такой возможности нет, потому что нечем сцепляться с дорогой", – указал специалист.
Точно такая же опасность существует и во время дождя, напомнил эксперт.
"Даже многие мотоциклисты не любят выезжать на дорогу в дождливую погоду, потому что сцепление тоже плохое. Происходит эффект аквапланирования, соответственно, оттормаживаться сложно", – отметил Хайцеэр.
Ранее сообщалось, что в 2031 году россиянам могут запретить передвигаться на электросамокатах по тротуарам. Чтобы реализовать этот проект, местным властям необходимо в течение семи лет создать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.