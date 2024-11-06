Эксперт Хайцеэр назвал главную опасность поездок на электросамокатах в снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Передвижение на электросамокате в дождь и снег повышает риск травм и ДТП, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее в Сети завирусился видеоролик, где женщина едет по снегу на выключенном электросамокате. По словам Хайцеэра, это может может быть очень опасно.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза При снеге электросамокат не может обеспечить сцепление с дорогой, потому что его колеса, резина не позволяют этого. Соответственно, он неустойчив при ледяном и снежном покрытии, и человек подвергает себя большому риску.

Помимо этого, также существует большой риск сбить пешехода.

"Если пользователю средства индивидуальной мобильности нужно быстро затормозить, чтобы не врезаться в пешехода, на снегу у него такой возможности нет, потому что нечем сцепляться с дорогой", – указал специалист.

Точно такая же опасность существует и во время дождя, напомнил эксперт.

"Даже многие мотоциклисты не любят выезжать на дорогу в дождливую погоду, потому что сцепление тоже плохое. Происходит эффект аквапланирования, соответственно, оттормаживаться сложно", – отметил Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что в 2031 году россиянам могут запретить передвигаться на электросамокатах по тротуарам. Чтобы реализовать этот проект, местным властям необходимо в течение семи лет создать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.