Селфи-идентификацию внедрят в сервисы аренды самокатов в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Селфи-идентификацию пользователя внедрят в сервисы аренды самокатов в Москве, чтобы обеспечить безопасность поездок. Об этом в пресс-службе Дептранса рассказали Москве 24.

Для предотвращения доступа в сервис несовершеннолетних департамент вместе с операторами сервисов аренды работает над повышением эффективности авторизации пользователей. Подобная система уже действует в приложениях каршеринга.

"Уже сейчас Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, работники сервисов аренды электросамокатов следят за соблюдением правил в городе, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД круглосуточно контролируют дорожную ситуацию по камерам в режиме онлайн", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, о всех нарушениях сообщают операторам сервисов, а за несоблюдение правил безопасного вождения пользователей штрафуют. При этом систематических нарушителей блокируют. Так, с начала сезона самокатчики получили 139 тысяч штрафов, еще 130 тысяч аккаунтов были заблокированы.

Между тем владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

В настоящее время призвать к ответственности владельцев средств индивидуальной мобильности сложно. По словам парламентария, часто им удается избежать штрафа в случае нарушения. Он призвал обязать владельцев СИМ сдавать экзамен по ПДД и получать соответствующий документ.