Собянин заявил, что в центре Москвы не планируются дорожки для электросамокатов

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Создавать отдельные дорожки для электросамокатов в центре Москвы пока не планируется, заявил Сергей Собянин на встрече со студентами Научно-технологического университета "Сириус".

"Москва, особенно центр, – это исторические улочки, исторические здания, и перекраивать ее под желания самокатчиков – это мало реально", – уточнил мэр.

Однако город продолжает работать по регулированию передвижения на самокатах, сказал Собянин. Мэр добавил, что для пресечения нарушений пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) вводятся новые штрафы, а также запущена система регулирования проезда на электросамокатах.

"Они должны быть аккуратными, соблюдать правила, не гонять, втроем не забираться на этот самокат и так далее, и так далее", – отметил градоначальник.

Ранее с идеей запретить использование СИМ во время снега или дождя выступил юрист Иван Соловьев. Он уверен, что погодные условия являются определяющими факторами использования подобных средств.

