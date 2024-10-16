Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 16:24

Мэр Москвы

Собянин заявил, что в центре Москвы не планируются дорожки для электросамокатов

Фото: 123RF/primipil

Создавать отдельные дорожки для электросамокатов в центре Москвы пока не планируется, заявил Сергей Собянин на встрече со студентами Научно-технологического университета "Сириус".

"Москва, особенно центр, – это исторические улочки, исторические здания, и перекраивать ее под желания самокатчиков – это мало реально", – уточнил мэр.

Однако город продолжает работать по регулированию передвижения на самокатах, сказал Собянин. Мэр добавил, что для пресечения нарушений пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) вводятся новые штрафы, а также запущена система регулирования проезда на электросамокатах.

"Они должны быть аккуратными, соблюдать правила, не гонять, втроем не забираться на этот самокат и так далее, и так далее", – отметил градоначальник.

Ранее с идеей запретить использование СИМ во время снега или дождя выступил юрист Иван Соловьев. Он уверен, что погодные условия являются определяющими факторами использования подобных средств.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика