Юрист Соловьев предложил запретить ездить на электросамокатах в дождь

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Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с идеей запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в дождливую и снежную погоду. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Соловьева к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

По мнению адвоката, погодные условия – определяющий фактор использования СИМ, к которым относятся электросамокаты, гироскутеры и электромопеды.

"Осадки любой интенсивности, снег, гололед, туман являются факторами, резко осложняющими возможность использования СИМ, влияют на уровень гидроизоляции устройства, его батарейного отсека", – подчеркнул юрист.

Кроме того, по его словам, указанные погодные условия способны повлиять на длину тормозного пути и возможность водителя СИМ справиться с возникшим препятствием или с непростой дорожной ситуацией.

При этом Нечаев подчеркнул, что запрет должен быть подкреплен четкой и неотвратимой ответственностью за его нарушение. По его мнению, реализация предложения снизит количество ДТП и, как следствие, травматизм при использовании СИМ.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем. Кроме того, он предложил увеличить штраф за езду на СИМ по скоростным шоссе и магистралям, а также за остановку в аварийном или опасном месте.

