Проехавший по МКАД пользователь самоката оштрафован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пользователя, двигавшегося на арендованном самокате по МКАД, оштрафовали, а его аккаунт заблокировали. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"МКАД не место для средств индивидуальной мобильности! Он (нарушитель – Прим. ред.) подверг опасности свою жизнь и жизни водителей и пассажиров. Подобные действия недопустимы и крайне опасны", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, добавив, что каждый нарушитель понесет заслуженное наказание.

Говоря о наказании для нарушителей, Ликсутов напомнил, что с начала сезона пользователям электросамокатов было выписано свыше 129 тысяч штрафов, а около 126 тысяч аккаунтов заблокировали сервисами аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"Штрафы выписываются за нарушения правил безопасного вождения и условий использования сервиса, а блокировка производится за аренду несовершеннолетними, систематические или грубые нарушения ПДД", – уточнил он.

Ранее кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним. Подростков сфотографировал очевидец, который после пожаловался в службу поддержки и предоставил фото.

В компании пояснили, что по номеру на самокате и времени фото специалисты установили поездку и выставили штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. Повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними действует с 1 сентября. По правилам сервиса пользоваться СИМ можно только с 18 лет.

