"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

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Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" впервые выписал штраф пользователю в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем на одном самокате в Москве. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

Сервис уточнил, что списал деньги с банковской карты клиента, которая была привязана к аккаунту. При этом, как сообщили представители компании, сведения о нарушении им поступили от одного из консультантов безопасности.

В пресс-службе компании подчеркнули, что усилили контроль за поездками на самокатах вдвоем. Так, увеличен штат консультантов по безопасности, которые следят за нарушителями и отправляют данные о них в службу поддержки сервиса. Кроме того, на самокатах сделаны индивидуальные номера, которые легче считываются камерами видеонаблюдения благодаря крупному размеру.

Ранее кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним. Подростков сфотографировал очевидец, который после пожаловался в службу поддержки и предоставил фото.

В компании пояснили, что по номеру на самокате и времени фото специалисты установили поездку и выставили штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. Повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними действует с 1 сентября. По правилам сервиса, пользоваться СИМ можно только с 18 лет.

